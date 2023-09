Ci siamo. Domani, domenica 24 settembre, alle ore 21,15 su “Sky Uno” andrà in onda la puntata di “4 Ristoranti” girata ad Ascoli lo scorso aprile.

Nonostante migliaia di persone ad Ascoli sanno il locale vincitore, in primis coloro che hanno partecipato alle riprese, c’è comunque tanta attesa per questa trasmissione il cui protagonista il famoso chef Alessandro Borghese.

Eleonora Balestra di “Zeneat” (Via Napoli), Stefano Esposto di “Figli di” (Via Marucci), Emanuele Melchiorre di “Chisc” (Via Cairoli) e Giorgio Pelliccioni di “Cusiné Royal 2.0” (Via di Vesta) sono i quattro ristoratori ascolani che vedremo, stavolta tutti e non solo chi ha partecipatom come comparsa, sfidarsi a colpi di ricette nel “cooking show” condotto da Alessandro Borghese.

Ancora una volta Ascoli finisce sotto i riflettori nazionali. Per la città è una bella opportunità, un veicolo promozionale. Preso d’assalto da tanta gente, tra un selfie e l’altro Alessandro Borghese e la sua troupe in quei giorni frenetici, fecero tappa nei luoghi più suggestivi come Piazza del Popolo, la Pinacoteca e il Ponte di Cecco e tanti altri.

e.m.