«La dislocazione estiva della base avanzata temporanea, oltre ad un presidio antincendio boschivo in una zona e in un periodo particolarmente sensibile all’innesco di potenziali incendi boschivi, ha consentito quindi di testare positivamente la immediata risposta operativa di intervento dei vigli del fuoco per soccorso tecnico urgente, in un’aerea in cui attualmente non c’è alcun presidio permanente, determinando gradimento e senso di sicurezza nella cittadinanza» Sono le parole del comandante provinciale dei vigili del fuoco Mauro Caprarelli, che stila un bilancio dell’attività di potenziamento antincendio boschivo, in convenzione con la Regione Marche, che ha avuto inizio il 15 luglio, per una durata complessiva di 40 giorni.

Quest’anno il Comando di Macerata ha voluto attivare, a livello sperimentale, una “base avanzata temporanea” nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, e precisamente a Fiastra, quale punto di appoggio di una delle due squadre previste per il potenziamento estivo. «Grazie alla disponibilità fornita dal Comune consapevole dell’importanza di questa iniziativa, che ha dimostrato la massima collaborazione mettendo a disposizione a titolo gratuito locali completi di rete dati, postazione radio e centralino oltre che di un’autorimessa per il ricovero notturno dei mezzi – spiega Caprarelli – si è avuta la possibilità di garantire con maggior tempestività il soccorso tecnico urgente in un contesto ambientale di pregio qual è la parte nord del Parco nazionale dei Monti Sibillini, una zona molto vasta prevalentemente alto-collinare e montana che ricade nei comuni di Fiastra, Bolognola, Cessapalombo, San Ginesio, Valfornace, Pieve Torina».

«Sebbene quest’anno gli interventi per incendio boschivo non sono stati rilevanti a causa delle favorevoli condizioni metereologiche e forse anche per una maggior attenzione e rispetto della natura da parte della popolazione, diversi invece sono stati gli interventi riferiti soprattutto per soccorso e ricerca di persone. Infatti – aggiunge il comandante provinciale dei vigili del fuoco – Fiastra e Bolognola sono oggi rinomate località turistiche, nel cuore dei Sibillini, che richiamano un gran numero di turisti, anche da fuori regione, sia d’inverno che in estate. Ne consegue purtroppo un crescente numero di infortuni e richieste di soccorso, soprattutto nei sentieri di montagna che conducono alle Lame rosse, alla Valle del Rio Sacro, o al Rifugio del Fargno, come pure nelle stesse località di San Lorenzo al Lago o Pintura di Bolognola, che il Comando di Macerata è chiamato a gestire tutto l’anno ed in particolare nel periodo estivo».