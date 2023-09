Il sindaco di Pollenza Mauro Romoli ha consegnato ieri nella sala nobile del Comune gli attestati di encomio a due giovani che, in questa estate che si sta concludendo, si sono distinti nel loro lavoro di bagnini per le operazioni di salvataggio.

Alessandro Luchetti, giovane atleta di salvamento Fin del Centro Nuoto Macerata ed assunto dalla “Cooperativa 539 rescue” che, insieme ad alcuni assistenti bagnanti, suoi colleghi, il giorno di Ferragosto sul lungomare nord di Civitanova Marche ha prestato soccorso immediato ad un’intera famiglia in pericolo.

Alessio Corona, giovane bagnino della “Cooperativa Cluana Nantes”, invece, ha effettuato la sua prima operazione di salvataggio il 21 giugno, sempre sul lungomare nord di Civitanova, captando immediatamente la situazione di pericolo di un uomo e di suo figlio che, nei pressi degli scogli, rischiavano di annegare.

Verso di loro il sindaco ha espresso parole di elogio. «Il mio encomio è perché voi siete l’esempio di come la narrazione che i ragazzi di oggi siano nullafacenti e svogliati sia sbagliata – ha detto – dietro le generalizzazioni per categorie ci sono sempre le persone, ognuna con la propria diversità e voi siete dei bellissimi esempi da mettere in evidenza perché nonostante la vostra giovanissima età già avete capito il valore del lavoro, ma soprattutto l’importanza di adoperarsi per gli altri salvando la vita di altre persone, la cosa più preziosa che abbiamo».