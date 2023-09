Ad un anno dalla morte di Mahsa Amini si è svolta una cerimonia pubblica, in collaborazione con Unimc, per riflettere sulle condizioni delle donne nel mondo.

Alla presenza di numerosi rappresentanti e studenti, nella sala Sbriccoli del Palazzo del Mutilato di Macerata, si sono susseguite le testimonianze delle donne iraniane. Le riflessioni sulla condizione della donna in Iran e nel mondo sono state stimolate proprio da cittadine e cittadini iraniani, che hanno raccontato la difficoltà a rimanere nel proprio Paese e al contempo la difficile scelta di andarsene lasciando tutto.

La presidentessa del consiglio delle donne Sabrina De Padova e la vice Ninfa Contigiani hanno sottolineato, come filo conduttore, le emozioni e il calore del flash mob tenutosi in piazza Vittorio Veneto l’8 gennaio 2023, in una piazza gremita di gente che ha fatto sentire la propria solidarietà al popolo iraniano che protestava per la propria libertà. Sono intervenute le docenti Ines Corti, Natascia Mattucci, i rappresentanti degli studenti Michael Sdrubolini, Lucrezia Cinella, per il popolo iraniano Mojtaba Sadeghi, Ghaempanah Bahar e con l’occasione ci si è impegnati a riproporre la tematica durante l’anno accademico.