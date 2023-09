Oltre un chilo di infiorescenze di canapa positive al Thc, sequestro in un negozio di cannabis light della provincia. Le fiamme gialle di Macerata hanno sottoposto nei giorni scorsi a controllo un’attività commerciale ravvisando diverse irregolarità e sequestrando anche quasi 8mila articoli per fumatori.

Nel negozio i finanzieri hanno individuato oltre un chilo di infiorescenze di canapa indiana sfuse le quali, a seguito di esame sono risultate positive per la presenza di tetraidrocannabinolo (comunemente noto come Thc), principio attivo della sostanza psicotropa prodotta dai fiori di cannabis, e di conseguenza sono state sottoposte a sequestro. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla procura.

L’operazione ha portato anche ad un approfondimento sulla merce esposta e sono stati individuati circa 5.300 articoli utilizzati per tritare il tabacco o altre sostanze e fertilizzanti utilizzabili anche per la produzione di canapa indiana, privi delle informazioni minime previste dal “codice del consumo”, importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. Tutti gli articoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, per violazione alla normativa inerente la sicurezza dei prodotti.

Nel corso del controllo, inoltre, i militari hanno rinvenuto circa 2.600 articoli per fumatori (tra cui cartine arrotolate senza tabacco e filtri), soggetti ad imposta di consumo, anche questi sottoposti a sequestro amministrativo per irregolarità ricadenti nel testo unico delle accise, in quanto il commerciante è risultato sprovvisto della licenza per la vendita di generi di monopolio.