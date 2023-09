Reunion per i ragazzi e le ragazze classe 1973 di Morrovalle, in 40 si sono ritrovati per festeggiare i loro primi 50 anni. L’appuntamento era al ristorante Locanda Fontezoppa di Civitanova per una cena allietata da musica dal vivo, balli e altre bellissime iniziative tra cui l’elezione di mister e miss 1973. Dopo le moltissime foto di gruppo, e l’immancabile taglio della torta, la serata è continuata fino alle ore piccole. L’auspicio durante i saluti è stato quello di rivedersi al più presto in modo che la bellissima serata non rimanga isolata ma diventi un appuntamento fisso.