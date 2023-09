“One time, una volta”. E’ il nuovo format proposto dal Mediterraneo, il ristorante della Filarmonica inaugurato a fine giugno in via Valenti, a Macerata.

Venerdì è andato in scena il primo evento di “One Time”, organizzato da un gruppo di ragazzi di Osimo. Un connubio perfetto tra un luogo storico e la freschezza di un’iniziativa dove arte, buon cibo, buon vino e bella musica si incontrano per condividere sane passioni.

All’ingresso un cartello recita: “E’ un grande piacere avervi qui. Vi chiediamo la gentilezza di limitare al minimo l’uso di cellulari e social. Godiamoci insieme i momenti, l’esperienza e riscopriamo il piacere di comunicare. Non si tratta di un divieto ma di cambiare prospettiva, tornare indietro per andare avanti”.

«Nell’epoca dell’informale – spiegano gli organizzatori – dove la formalità sembra non trovare più motivo d’esistere, cerchiamo di ridare un peso alla forma con cui porsi con gli altri, sia questa rappresentata dal linguaggio, dalle gestualità, ma anche dall’abbigliamento, tutti elementi che determinano il modo di relazionarsi all’interno di una comunità. “Non ci sono più usi e costumi di una volta”, si sente spesso dire, e ciò non sarebbe una tragedia se non fosse che non solo non ci sono più quelli di una volta, ma il costume inteso come comportamento che predomina nei rapporti sociali è assente, o tutt’al più sgualcito. Ne è un esempio la poca attenzione che viene data in circostanze importanti a linguaggio, atteggiamento ed abbigliamento».

Il concept di Mediterraneo è il Relax Food Experience inteso come luogo fuori dal vortice quotidiano. La cucina mediterranea è la stella indiscussa. «Selezioniamo solo i migliori ingredienti per creare piatti che esaltano i sapori del territorio senza perdere di vista la tradizione. Se amate la pizza autentica, sarete felici di sapere che offriamo una selezione di pizze innovative e tradizionali. L’impasto leggero, arricchito con ingredienti di alta qualità la rendono un fiore all’occhiello della proposta generale.

Gli ampi spazi, completamente rinnovati, ci permettono di poter ospitare anche eventi che prevedono fino a 170 ospiti comodamente situati nella sala principale. Sia che si tratti di una comunione, di una cresima o di un compleanno, lo staff del Mediterraneo sarà pronto ad accogliere i vostri ospiti in un atmosfera rilassata e festosa. Il nostro personale è pronto a rendere il vostro evento straordinario occupandosi di ogni minimo dettaglio, tramite menù personalizzati per accontentare tutti i palati. La soddisfazione dei nostri clienti è la nostra priorità. Vi aspettiamo tutte le sere dal martedì al venerdì. Sabato e domenica oltre alla cena Mediterraneo offre un servizio anche per il pranzo».

(servizio promoredazionale)