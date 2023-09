di Monia Orazi

Passi in avanti nel ripristino degli impianti sciistici a Frontignano di Ussita. Al via la gara per i collegamenti tra le piste da sci Saliere-Canalone, che permetterà tramite una galleria sotterranea di evitare che gli sciatori transitino incrociando altre piste, ma soprattutto di evitare la zona del bosco, dove in passato si sono verificati vari incidenti. La galleria sarà accanto alla nuova pista direttissima del Belvedere. L’importo a base di gara è di 427mila euro e l’impresa vincitrice del bando avrà 130 giorni di tempo per completare le opere.

Intanto aggiudicata la costruzione del centro direzionale Saliere, che in futuro ospiterà biglietteria e uffici, per un milione e 374mila euro alla ditta Anima Ambiente di Melito di Napoli, che ha offerto un ribasso del 16,4 per cento. Aggiudicati anche i lavori per il recupero dell’acquedotto di Fonte del Lupo per 249mila euro alla Coges di Sant’Angelo in Vado, con un ribasso del 10 per cento. La sindaca di Ussita Silvia Bernardini sottolinea l’importanza dei nuovi collegamenti tra le piste: «Un altro importante progetto finanziato con un bando regionale per gli impianti da sci. Con la realizzazione delle nuove piste di collegamento tra la zona del Canalone e delle Saliere, si supera la problematica dell’attraversamento di alcune piste e finalmente si realizzano dei percorsi adatti a tutti che elimineranno le difficoltà che erano presenti nei collegamenti esistenti (troppi incidenti contro gli alberi all’imbocco del vecchio collegamento Canalone-Saliere). Si continua a lavorare, per quanto riguarda la parte pubblica, per ridare al nostro paese gli “strumenti” per tornare alla normalità».