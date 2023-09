di Maikol Di Stefano

Esce per comprare la colazione, ha un malore e muore. La vittima è un uomo di circa 80 anni, residente a Porto Sant’Elpidio. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco.

La tragedia si è consumata intorno alle 8 sul lungomare centrale della città. Raccolto l’allarme disperato lanciato da alcuni passanti al 112, immediato sul posto l’intervento dei volontari della Croce verde di Porto Sant’Elpidio e della Polizia locale. Ma purtroppo per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare.

L’uomo si è accasciato lungo la strada poco dolo le 8 davanti agli occhi di passanti e addetti al lavoro del Triathlon che proprio su quel tratto sono all’opera per la manifestazione sportiva. E da lì a pochi secondi il decesso. I sanitari le hanno tentate tutte per far ripartire il suo cuore ma non c’è stato niente da fare.