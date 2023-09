I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di Mezzavalle per soccorrere una turista che era scivolata e si era infortunata ad un caviglia. La donna, una 50enne proveniente dal Centro Italia, si trovava con il marito e la figlia al momento dell’incidente. Intorno alle 9.30, la squadra dei pompieri ha raggiunto la ferita con un mezzo 4×4 e dopo averla immobilizzata sulla barella con l’ausilio del personale sanitario, l’ha condotta in spiaggia dove il gommone del Nucleo Nautico dei vigili del fuoco l’ha poi trasportata a Portonovo per consegnarla alle cure dell’equipaggio del 118.