di Giorgio Fedeli

Pomeriggio di furti, quello vissuto oggi a Porto Sant’Elpidio. Il primo sul lungomare, il secondo, uno scippo ad una anziana di Morrovalle, è avvenuto davanti al bar Aragno, in pieno centro (gli agenti di Polizia locale e Questura hanno recuperato la borsa). Ora è caccia ai ladri (o al ladro).

Il primo furto è avvenuto in spiaggia. In quel caso un malvivente intorno alle 16 ha portato via una borsa per poi scappare riuscendo a dileguarsi favorito dalle tante presenze sulla litoranea per il triathlon. Sul posto sono piombati gli agenti delle volanti della polizia che si sono subito messi sulle tracce del ladro.

Ma non è finita qui. Da lì a breve altro furto. Questa volta in pieno centro. E in questo caso si tratta di uno scippo. Il ladro, in sella a una bici, ha strappato dal braccio di un’anziana di Morrovalle una borsetta con dell’oro all’interno. Grande spavento per la donna, che era in città con dei parenti, ma fortunatamente nulla di grave per lei. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e i poliziotti della Questura. Prezioso, nell’immediatezza del reato, è stato il contributo proprio delle divise elpidiensi che, dopo aver perlustrato alcuni casolari dismessi in città, hanno deciso di concentrare le loro attenzioni su un immobile in via Monte Bianco. Felice intuizione: all’interno della casa polizia e vigili hanno rinvenuto la borsetta della donna. Per fortuna non era stato portato via niente e tutto è stato riconsegnato alla proprietaria. E ora è caccia ai malviventi o al malvivente. Sì perché gli investigatori sia della Questura che del comando della Polizia locale elpidiense non escludono che a commettere il furto sul lungomare e lo scippo in centro possa essere stata la stessa persona.