A Mogliano è stata installata una postazione di ricarica per veicoli elettrici con ricarica rapida di tipo Fast e che sfrutta energia sostenibile. E’ stata installata dalla società Viafast del gruppo Fintel in viale XX Settembre al posto del vecchio distributore Agip. Nei prossimi giorni la nuova postazione di ricarica sarà accessibile ai possessori di veicoli elettrici e sarà operativa. Nella stessa è presente anche uno schermo touch con notizie e informazioni sul nostro paese per clienti e turisti.