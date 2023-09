Si stende sui binari del treno, soccorsa una ragazzina di 15 anni. E’ successo questa mattina a Macerata, verso le 8,30. La minore è stata soccorsa dalla polizia e dal 118 e trasportata all’ospedale per le cure del caso. Il conducente di un convoglio in partenza per Civitanova ha visto la ragazzina sui binari e ha arrestato immediatamente il treno. Poi sono stati chiesti i soccorsi con gli agenti della polizia e i sanitari del 118 che hanno raggiunto la minorenne per poi portarla all’ospedale di Macerata per gli accertamenti.