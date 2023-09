Ospite della casa di riposo Villa Cozza muore e i familiari fanno denuncia, a luglio era caduta accidentalmente e aveva battuto la testa, poi è stata ricoverata e dimessa alcune volte nel giro di qualche giorno. Oggi si è svolta l’autopsia, disposta dalla procura in seguito alla denuncia dei famigliari della donna, Maria Pia Bollante, 85 anni. Altra autopsia, la prossima settimana, è stata disposta in seguito alla denuncia dei familiari di un 92enne che è morto in Pronto soccorso.

Per quanto riguarda la 85enne, Maria Pia Bollante, l’autopsia, affidata dal pm Enrico Riccioni al medico legale Donatella Fedeli, si è svolta oggi all’obitorio di Macerata. La consulente si è presa 60 giorni per presentare i risultati dell’esame. La donna a luglio era caduta accidentalmente a Villa Cozza.

La donna era stata portata in ospedale e ricoverata e dimessa alcune volte nel giro di una decina di giorni. L’autopsia è stata disposta per chiarire se ci siano stati comportamenti negligenti da parte dei medici che l’hanno avuta in cura. Dopo l’autopsia la procura ha dato il nullaosta alla sepoltura. Martedì prossimo si svolgerà l’autopsia per far luce sulla morte di un 92enne, Elio Sdrubolini. I familiari hanno fatto denuncia. L’anziano è morto mercoledì e l’ipotesi è che possa aver avuto un infarto.

Il giorno prima era andato in pronto soccorso, a Macerata, e dopo i controlli era stato dimesso. Poi mercoledì è tornato in ospedale perché non si sentiva bene ed è morto in serata. Anche in questo caso, in seguito alla denuncia dei famigliari, il pm Enrico Riccioni ha disposto l’autopsia, l’incarico è stato affidato a Donatella Fedeli.

(Gian. Gin.)