«Durante l’allenamento di scherma del giovedì la pioggia ha scardinato la porta di accesso alla palestra di via Natali a Sforzacosta ed ha allagato i locali trascinando quanto era presente sul terreno». Ad affermarlo in una nota è la Macerata Scherma.

«Probabilmente a causa dell’ostruzione della griglia stradale di raccolta l’acqua si è accumulata lungo il corridoio di accesso e, una volta raggiunta l’altezza di un metro, ha scardinato la porta entrando con violenza nella palestra – prosegue la società -. Subito gli istruttori ed i maestri della Macerata Scherma si sono adoperati per portare i bambini sulle panche e sulle parti sopraelevate, tranquillizzandoli al tempo stesso per la paura generata dal boato e dal “fiume” che irrompeva nell’ambiente.

I bambini hanno abbracciato i loro maestri piangendo, i più piccoli per lo spavento, i più grandi dicendo “e ora come faremo ad allenarci”. Subito il presidente dell’associazione ha avvisato i vigili del fuoco. Nella serata gli assessori Renna e Marchiori, accompagnati dal dirigente dell’ufficio tecnico Luchetti, si sono prontamente recati nella palestra per constatare la situazione avviare gli interventi necessari. Se la paura è stata notevole, altrettanto notevole è stata la tempestività di tutti nell’evitare conseguenze più gravi: istruttori, assessori comunali, vigili del fuoco. Molti i messaggi dei genitori ai dirigenti della Macerata Scherma per complimentarsi sulla capacità di gestire una situazione difficile e totalmente imprevista».