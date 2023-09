In giornata sono rientrati in Italia dalla Turchia i soccorritori marchigiani che hanno collaborato nelle operazioni per salvare lo speleologo americano Mark Dickey, infortunatosi a una quota di – 1000 m nella grotta Morca. Dickey faceva parte di un team internazionale impegnato in una spedizione esplorativa all’interno della grotta. L’allarme era scattato domenica 3 settembre, quando alcuni suoi compagni hanno allertato i soccorsi coinvolgendo le autorità turche e internazionali. In Turchia hanno lavorato nella task force dei soccorsi 10 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, tra i quali anche un medico.