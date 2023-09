Sughitti diventano prodotto De.c.o.

I Sughitti, tipica specialità di Montecassiano, diventano prodotto De.c.o., ovvero di denominazione comunale di origine. La ratifica, arrivata martedì scorso (12 settembre) con una delibera di giunta, rappresenta un ulteriore sigillo per questa specialità tutta autunnale che da qualche anno è stata rilanciata attraverso la sagra omonima che la Pro loco locale ha saputo magistralmente organizzare e rinnovare tanto da essere insignita, dall’Unpli Nazionale, pochi mesi fa, del marchio sagra di Qualità.

Il riconoscimento del prodotto, con il significato culturale e tradizionale che porta con sé, non è stato affatto automatico: per giungere all’iscrizione dei Sughitti nell’apposito registro è stata necessaria una minuziosa attività di ricerca storica. Attraverso la De.C.O., infatti, si attesta la tipicità di uno specifico prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio e che diventa allo stesso tempo strumento promozionale del Comune. Non si tratta di un marchio di qualità o una certificazione del prodotto, ma con il riconoscimento il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del territorio.

Una volta approvato il regolamento (avvenuto a marzo) è stata istituita un’apposita commissione, mista tra maggioranza e minoranza, costituita dal sindaco Leonardo Catena, e dagli dall’esperti Ugo Bellesi, delegato dell’Accademia italiana della cucina e membro dell’Accademia dei Georgofili di Firenze, e Italo Trapè, professore di chimica. La commissione ha studiato le carte, la storia del prodotto, ma anche della sagra e lo scorso 5 settembre ha stabilito che il prodotto “I Sughitti” (composto da mais, mosto e noci) poteva entrare a far parte di questo registro.

Per supportare il marchio DE.C.O., che in futuro potrebbe anche certificare altri prodotti tipici del territorio di Montecassiano, l’Amministrazione comunale ha affidato l’incarico della creazione di un apposito logo allo studio grafico “Numeroquattro” di Lorenzo Richiardi. Il riconoscimento DE.C.O. anticipa di pochi giorni la Sagra di Qualità a loro dedicata che si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre. Grazie alla collaborazione con Gran Tour delle Marche by Tipicità sabato 30 alle ore 17, dopo la premiazione con la targa dell’Unpli della sagra di Qualità, ci sarà un cooking show che vedrà tra i principali protagonisti Roberta Morise, recente protagonista del programma di Rai Uno “Camper” conduttrice dello show sui Sughitti dove il prodotto sarà declinato in varie forme, tradizionale ma anche innovativa.