A un anno dalla morte di Mahsa Amini, deceduta in circostanze sospette il 16 settembre 2022 per la mancata osservanza della legge sul velo e diventata simbolo delle proteste in Iran, l’Università di Macerata propone l’evento di riflessione “Donna Vita Libertà”, promosso assieme al Comitato unico di Garanzia (Cug). L’iniziativa si terrà sabato alle ore 10 nella sala Sbriccoli della biblioteca didattica d’ateneo, in piazza Oberdan.

L’incontro vedrà la partecipazione della presidente del Cug Natascia Mattucci, delle docenti dell’Università di Macerata Ninfa Contigiani e Ines Corti assieme alla presidente del consiglio delle donne Sabrina De Padova e agli studenti del comitato Lucrezia Cinella e Michael Sdrubolini. Porterà la sua testimonianza Mojtaba Sadeghi, che ha frequentato la scuola di giornalismo in Iran e ha studiato Scienze politiche all’ateneo maceratese.