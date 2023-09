Da Lampedusa al Maceratese, accolti quattro migranti minorenni che ieri pomeriggio sono giunti in provincia e sono stati subito aiutati dal Comune. In campo sia i Servizi sociali che la Polizia locale per occuparsi di questi ragazzi che avevano bisogno di trovare un posto dove poter essere ospitati. Non è stato semplice perché non c’erano strutture per poterli ospitare. A quel punto gli uffici comunali hanno iniziato a cercare chi li potesse accogliere e intanto è stata organizzata la loro accoglienza al comando della polizia locale. I quattro minori sono stati aiutati, gli sono stati offerti acqua, viveri, vestiti e sono stati approntati anche letti dove poter trascorrere la notte in attesa di trovare una casa. Un lavoro che ha pagato perché i quattro minori hanno trovato tutti sistemazione tra famiglie e comunità. L’ultimo dei giovani ha lasciato gli uffici di Macerata nel primo pomeriggio.