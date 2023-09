Due mezzi pesanti, un tir e una bisarca, sono entrati in collisione intorno alle 17,15 sull’autostrada A14 al km 292, nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, in direzione Ancona. Attualmente si transita sulla corsia di emergenza e si registrano 6 chilometri di coda in direzione Ancona.

Stavano percorrendo entrambi la corsia nord quando, poco prima del cantiere posto all’altezza dell’area di servizio “Piceno Nord,” il tir ha tamponato la bisarca ed entrambi hanno arrestato la loro corsa al centro della strada. I veicoli provenienti da sud, che si sono trovati di fronte allo scontro, sono riusciti a transitare sfruttando anche la corsia di emergenza. Ma ovviamente si è creato un grande caos, con auto incolonnate per molti chilometri lungo la corsia nord. A gestire la situazione c’è la polizia autostradale di Porto San Giorgio che dovrà poi ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i mezzi del soccorso stradale per la rimozione dei due veicoli, i cui conducenti sono fortunatamente rimasti illesi, ed il personale della direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Agli automobilisti in viaggio verso Ancona si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare e di rientrare alla stazione di Pedaso dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS16 Adriatica.