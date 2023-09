Reunion a 40 anni dal diploma. Gli ex studenti e studentesse della 5D dell’Istituto tecnico commerciale “Gentili” di Macerata si sono ritrovati per un amarcord all’agriturismo “Le case” di Villa Potenza. Una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e del buon cibo per ricordare il diploma raggiunto nel 1983.