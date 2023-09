Torna a Mogliano il “Paese dei Balocchi”. L’associazione Pro Mogliano, in collaborazione con il Comune, organizza due giornate piene di sorprese.

Sabato alle 18 ecco il circo Euro Errani Show, che si esibirà nella suggestiva piazza Garibaldi. Appuntamento da non mancare per uno spettacolo a ingresso gratuito che regalerà grandi emozioni. Ma le sorprese non finiscono qui. Domenica a partire dalle 15 un pomeriggio da trascorrere per le vie del centro storico con laboratori per bambini, truccabimbi, una fantastica “bocca dei desideri”, un angolo photobooth, il simpaticissimo mago e ventriloquo Milco Messi, eccellente trampoliere con le sue acrobazie, l’acrobata trampoliere e in piazza gli immancabili gonfiabili.

Anche quest’anno sarà offerta la consueta merenda con pane e cioccolata gratuita per tutti. E per i bambini, una bellissima sorpresa li attende all’ingresso: lo zaino “Love Mogliano”, un ricordo per una giornata per loro indimenticabile. Ingresso 5 euro per gli adulti, mentre i bambini e ragazzi fino a 14 anni possono entrare gratuitamente. Tutte le attrazioni e gli spettacoli all’interno del percorso saranno gratuiti.