Lavori alla cabina del centro, niente energia elettrica in alcune zone di Macerata. E’ quanto fa sapere E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. L’energia sarà sospesa domani dalle 8,45 alle 14,30. Di seguito le vie interessate: via Armaroli, via Berardi, vicolo Antonio Ulissi, vicolo del Casarino, piazza Battisti, vicolo Lazzarini, Corso Matteotti, vicolo Ottavio Ferri,

«I tecnici – spiega la società – procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico. I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, programmato per domani dalle 8,45 alle 14,30. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta».

L’azienda raccomanda «di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati».