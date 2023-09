Auto a fuoco in superstrada. E’ successo intorno alle 9 all’altezza di Montecosaro, direzione mare. Ad andare in fiamme una Mercedes alimentata a gasolio. Gli occupanti si sono accorti del fumo e delle fiamme uscire dal vano motore e sono riusciti ad accostare in tempo.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia stradale. In un primo momento è stato chiuso il tratto interessato, con inevitabili ripercussioni sul traffico e lunghe code. Poi solo una corsia per permettere di spegnere l’incendio. Il veicolo è andato completamente distrutto.