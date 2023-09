“Itinerari in Comune. Giovani e territorio: ricerca e sperimentazione”, saranno presentati sabato 16 settembre i lavori conclusivi del progetto di ricerca sociale e di promozione del territorio finanziato da Anci e dal Ministero per le Politiche Giovanili. L’appuntamento è alle 10 alla chiesa di San Marco in piazza Unità d’Italia, saranno presenti tutti i soggetti coinvolti nel progetto di ricerca e gli operatori locali che vi hanno partecipato.

Nel corso del 2023, quattro giovani borsisti, coordinati da tutor selezionati dall’Università di Urbino, in collaborazione con il Comune di Montecassiano e con le associazioni giovanili locali e gli operatori locali hanno svolto attività di ricerca distinta in due filoni: la prima dedicata all’analisi e alla conoscenza della condizione giovanile del territorio di Montecassiano e dei comuni limitrofi, la seconda indirizzata alla valorizzazione territoriale attraverso lo studio di percorsi turistici. Ora i lavori conclusivi verranno presentati e divulgati in un incontro aperto a tutta la cittadinanza.

«Itinerari in Comune si è rivelato un format vincente – afferma Simone Moriconi, organizzatore del corso sul turismo –. Un percorso formativo inclusivo e partecipato, centrato sulla progettualità e sulle capacità dei partecipanti: giovani del territorio che hanno lavorato concretamente allo sviluppo della promozione turistica del loro stesso territorio. Il percorso ha visto il coinvolgimento attivo anche dei soggetti interessati, come amministrazione, associazioni, cittadinanza e imprese locali. Il risultato sono dei percorsi turistici (“pacchetti”) già pronti per essere fruiti dai potenziali turisti. Grazie al coinvolgimento dell’Università di Urbino, i partecipanti hanno acquisito competenze di marketing e comunicazione turistico-territoriale e sperimentato dinamiche di co-progettazione, di team-work e di project management, utili in tutti i contesti professionali».

La linea di azione di ricerca sociale, invece, si è posta come obiettivo l’indagine della condizione sociale dei giovani del territorio a tutto tondo. Sotto la responsabilità scientifica del professor Eduardo Barberis e con la collaborazione, nelle fasi iniziali, del dottor Nico Bazzoli, la dottoressa Arianna Antinori si è occupata di impostare il disegno della ricerca e il lavoro sul campo, coordinando due borsiste che hanno preso parte in qualità di assistenti alla ricerca. «Le domande di ricerca – spiega Antinori – si sono focalizzate su quattro aree che concorrono ad influenzare la condizione giovanile: come essi percepiscono sé stessi, i propri coetanei e il proprio futuro, quali problematiche vivono nel raggiungimento dell’autonomia economica e abitativa, come percepiscono il territorio in cui vivono e quali sono le loro intenzioni di mobilità/restanza, quali sono le loro abitudini sociali e qual è, nella loro opinione, il ruolo dell’associazionismo locale. L’obiettivo primariamente raggiunto è stato quello di dare voce ai giovani, fornendo loro l’opportunità di esprimere opinioni e idee».

«Siamo soddisfatti – ha evidenziato il sindaco Lonardo Catena – per i risultati di questo progetto rivolto ai giovani, cofinanziato dall’Anci e che ha portato nelle casse comunali 60mila euro. Risorse che hanno finanziato le borse lavoro di quattro giovani e ci hanno restituito progetti utili sia per la promozione turistica che per comprendere meglio l’universo giovanile. Le preoccupazioni dei giovani rispetto al futuro sono ben comprensibili in un contesto di precarietà e difficoltà a trovare un’occupazione per la quale ci si è formati con gli studi e che dia soddisfazioni in termini di qualità del lavoro e retribuzione. Dall’altro lato il nostro territorio offre ancora una buona qualità di vita e una vitalità associativa che lascia modo di esprimersi alle giovani generazioni. Come Amministrazione in questi anni abbiamo cercato di sostenere il più possibile le associazioni giovanili concernendo spazi, dando supporto logistico e contributi economici e ci impegneremo da qui in avanti a istituire anche un tavolo di confronto da convocare regolarmente per dare ancora più voce ai giovani che hanno voglia di partecipare e dare un contributo ai processi decisionali. Un ringraziamento ai borsisti e alle associazioni che hanno contribuito a realizzare questo importante progetto per la nostra comunità. L’Italia oggi non è un Paese per giovani, lavoreremo affinché a Montecassiano lo sia un po’ di più».