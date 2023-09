Sono ben 900 i libri consegnati questa mattina dalla libreria Giunti al punto di Piediripa e dalla nuova libreria Giunti Macerata centro storico al reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata. Sono stati donati dai clienti delle due librerie nel mese di agosto nell’ambito del progetto “Aiutarci a crescere. Regalaci un libro”. Il progetto prevede la donazione di libri da parte di aziende e clienti che recandosi in libreria scelgono il volume da destinare al reparto. I testi sono corredati da adesivi con delle dediche da parte di chi ha donato. I libri sono messi a disposizione delle famiglie in reparto e in pronto soccorso o regalati ai piccoli dopo terapie. Spesso sono preziosi alleati del personale del reparto quando i piccoli ospiti vanno consolati o coccolati.