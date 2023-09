Incontro ufficiale stamattina a Pieve Torina, tra il sindaco, Alessandro Gentilucci, e il nuovo comandante della stazione dei carabinieri, maresciallo Raffaello Montanaro. «Il ruolo dei carabinieri è fondamentale per il controllo e la sicurezza delle nostra comunità – ha sottolineato Gentilucci – Saluto il nuovo comandante nella certezza che saprà trovare, a Pieve Torina, un terreno fertile di relazioni e collaborazione, soprattutto in vista della realizzazione della nuova caserma, ulteriore forte segnale di presenza delle istituzioni nel territorio».

Montanaro, abruzzese d’origine, nativo di Casalincontrada in provincia di Chieti, proviene dal Nucleo investigativo di Camerino. A fine luglio ha ricevuto l’incarico di nuovo comandante della stazione carabinieri di Pieve Torina, che ha competenza anche nel comune di Montecavallo. «Una stretta di mano a suggellare un legame forte – conclude Gentilucci – E lo abbiamo fatto in uno spazio altamente simbolico per il nostro paese: il monumento a Salvo D’Acquisto, a significare quanto, come amministrazione, siamo vicini all’Arma dei Carabinieri. Al nuovo comandante Montanaro formulo i migliori auguri per un proficuo lavoro”.