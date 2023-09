“Grand Tour: destinazione Macerata, Europa, Mondo” è la conferenza che si svolgerà giovedì 14 settembre alle 17, nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. L’evento, organizzato nell’ambito della mostra “Oltre i Confini – dalle Marche al Nuovo Mondo,” ospiterà come relatore il professor Evio Hermas Ercoli, saggista, promotore di eventi culturali nonché autore dell’ interessantissimo volume “Grand Tour: il viaggio di formazione lungo la via Lauretana”.

Il viaggio è da sempre considerato una sfida all’ignoto, una sfida che ha affascinato generazioni di esploratori e viaggiatori. Dalla fine del XVII secolo, sempre più persone, dai giovani agli artisti, dai musicisti agli esploratori, si sono lanciate in un “Grand Tour” attraversando l’Europa, l’Italia e viaggiando per “il mondo”. Come scriveva un reporter del XIX secolo, “la mania dei viaggi è arrivata a un punto tale che non c’è cittadino di buona forma economica che non voglia godere della conoscenza, per quanto fugace, della Francia, dell’Italia, della Germania.”

Questa conferenza affronterà il tema partendo da Macerata, un “Grand Tour alla rovescia” rivolgendo lo sguardo verso l’oltre. Mentre i viaggiatori e la gioventù dell’epoca intraprendeva viaggi attraverso l’Europa per arrivare in Italia come parte di un percorso di acculturazione e iniziazione, molti altri si avventuravano oltre i confini. Personaggi spesso mossi da motivazioni politiche, patrioti cosmopoliti ispirati da principi universali, che hanno lasciato resoconti sul nuovo mondo ricchi di elementi scientifici e socio-culturali di notevole importanza. L’evento è a ingresso libero.

A seguire martedì 19 settembre alle 17,45 ritrovo in Biblioteca per una visita alla mostra e partenza per la seconda e ultima passeggiata urbana sulle orme dell’ “esploratore” e delle figure e personalità maceratesi legate alla sua storia a cura delle Guide delle Marche. (Su prenotazione tel. o WA 335.6934922 e [email protected]. Quota di partecipazione 10€, bambini fino a 10 anni gratuito)

La mostra “Oltre i Confini” è visitabile fino al 30 settembre nelle sale antiche della Biblioteca.