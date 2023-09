Fuma una sigaretta sul terrazzo, poi si accascia e muore. Vittima un uomo di 62 anni, Marco Marinangeli, collaboratore scolastico in pensione. Maceratese, viveva nella frazione di Sforzacosta dove questa mattina si è consumata la tragedia.

Intorno alle 8,15, il 62enne si trovava sulla terrazza della sua abitazione, in via Tano, al primo piano della palazzina al numero 62.

L’uomo, che viveva da solo (non era sposato e non aveva figli), si è acceso una sigaretta e si è fermato lì sul terrazzo. Una vicina di casa lo ha visto mentre fumava. Fin lì tutto bene, poi però la donna ha visto l’uomo accasciarsi a terra. Senza perdere tempo la vicina di casa ha subito chiamato i soccorsi per chiedere l’intervento dell’ambulanza e soccorrere il 62enne.

Sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri a consentire agli operatori dell’emergenza di fare ingresso nell’abitazione di Marinangeli. I soccorritori hanno raggiunto il bidello sulla terrazza. Ma una volta lì si sono resi conto che salvargli la vita ormai non era possibile, il malore che lo ha colpito gli è stato fatale. Sul posto per occuparsi degli accertamenti è intervenuta anche la polizia. Il corpo dell’uomo è stato portato all’obitorio. Le cause della morte sono naturali e la procura non ha disposto accertamenti. Marinangeli ha lavorato come bidello nella scuola primaria di Casette Verdini di Pollenza, un paio di anni fa era andato in pensione.



(Gian. Gin.)

(Ultimo aggiornamento alle 16,45)