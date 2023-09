L’Università di Macerata ha aperto una selezione per il conferimento dell’incarico di “consigliere di fiducia”, la figura chiamata a prevenire, gestire e aiutare a risolvere i casi di mobbing, molestie sessuali, discriminazione e disagio lavorativo che hanno luogo nell’ambiente di studio, ricerca e lavoro.

Il consigliere svolge anche una funzione preventiva nei confronti del disagio nell’ambiente lavorativo universitario, rilevando problemi e criticità, monitorando eventuali situazioni di rischio di cui ha notizia anche indirettamente e proponendo azioni idonee di contrasto e soluzioni organizzative, anche in raccordo con le azioni promosse dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Per partecipare, sono richiesti: un diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale; iscrizione all’Ordine degli avvocati o all’Ordine degli psicologi o corso di perfezionamento/specializzazione o master di livello universitario o dottorato di ricerca nelle materie attinenti all’incarico; specifica esperienza professionale. La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 4 ottobre. L’incarico avrà una durata triennale, per un compenso forfettario annuo di 3mila euro. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il bando online sul sito www.unimc.it/albo_online.