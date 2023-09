di Mauro Giustozzi

«E’ un piacere ed un orgoglio ospitare la banda dell’Aeronautica militare. Macerata è stata la città che ha ospitato per tanti anni la scuola allievi Saram che purtroppo non c’è più ed è stata una grave perdita per la città. Però il legame con l’arma azzurra è rimasto indissolubile e forte e lo testimonia questo evento». Così il sindaco Sandro Parcaroli ha lanciato l’appuntamento che andrà in scena venerdì alle 21 allo Sferisterio: il concerto della banda dell’Aeronautica militare, che torna in città a un anno dalla esibizione effettuata in occasione dell’intitolazione a Città di Macerata.

Stavolta però lo scenario e l’occasione saranno ancor più rilevanti: infatti l’amministrazione comunale, in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica militare, ha accolto la proposta presentata dalla presidenza regionale dell’associazione Arma Aeronautica di celebrare la ricorrenza organizzando questo prestigioso concerto nel tempio della lirica.

L’ingresso sarà gratuito, con posto assegnato: si possono ritirare i biglietti (massimo 4 tagliandi a persona) alla biglietteria dei teatri di piazza Mazzini.

A presentare questo avvenimento nella sala Cesanelli dello Sferisterio stamattina sono stati il sindaco Sandro Parcaroli, il comandante del centro di formazione Aviation English di Loreto, il colonnello Giancarlo Filippo e il presidente regionale dell’associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia”, il generale di brigata Gianni Spaziani.

Presenti anche gli assessori Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori. «Invito la cittadinanza a partecipare a questo autentico spettacolo unico – ha proseguito Parcaroli – che rappresenta un significativo momento di aggregazione per tutta la comunità che potrà riunirsi e consolidare il senso dei valori istituzionali del nostro paese celebrando una ricorrenza così densa di significato che vede protagonista l’Aeronautica militare. Il passaggio delle Frecce Tricolori sopra Macerata non possiamo averlo ma questo concerto di venerdì rappresenta un momento di altrettanta vicinanza dell’Aeronautica alla nostra città».

Durante la presentazione dell’evento sono stati proiettati alcuni video che ricordano i 100 anni dell’Aeronautica militare. La banda è stata creata 70 anni fa ed il primo maestro a dirigerla fu Pietro Mascagni: conta circa 70 elementi e si è esibita nei teatri e nelle piazze di tutto il mondo riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, è conosciuta a livello internazionale per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali. L’evento, inserito in un corollario di concerti che toccherà molte città italiane, consisterà in uno spettacolo di circa un’ora e mezza con un programma ricco di storia e musica in cui la banda, diretta dal maestro Marco Moriconi, si esibirà in una scaletta varia di brani classici e moderni passando per la musica da film fino alle canzoni napoletane.

Anche il presidente regionale dell’associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia” ha voluto fare un tuffo nel passato della storia azzurra legata al capoluogo. «Devo fare un appunto al sindaco – ha detto Gianni Spaziani – perché la mia prima assegnazione in aeronautica fu proprio a Macerata, alla Saram, e non poterla ritrovare oggi mi crea un po’ di dispiacere non lo nego. Ma oggi siamo qui per un’occasione di grandissima importanza, i festeggiamenti per il centenario dell’Aeronautica militare. La nostra associazione riunisce tantissimi appassionati del mondo aeronautico, parliamo di 30 mila iscritti e di almeno una decina di sezioni nelle Marche, ed esibirsi in una cornice così prestigiosa come lo Sferisterio è motivo di grande orgoglio. Uno degli obiettivi di questo concerto, oltre alla forte valenza celebrativa, è riuscire a stabilire e percepire la vicinanza tra istituzioni, forze armate e mondo civile con il pieno coinvolgimento della cittadinanza; ci auguriamo che Macerata possa cogliere questa opportunità. L’Aeronautica militare si dimostra integrata e parte integrante della comunità».

Il colonnello Giancarlo Filippo ha ricordato come «il concerto del centenario dell’Aeronautica militare è un appuntamento al quale teniamo moltissimo e che abbiamo iniziato a pianificare molto tempo fa insieme al compianto presidente dell’associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia”, il generale Gianni Amadio, scomparso di recente. Un ringraziamento all’amministrazione comunale che ci ha permesso di poterci esibire allo Sferisterio, un’arena che ho avuto modo di conoscere appena un mese fa e che mi ha subito affascinato, e non dimentichiamo il forte legame dell’Aeronautica con Macerata soprattutto per aver ospitato una caserma per tanti anni in città. Siamo sicuri del grande successo di pubblico e consapevoli che anche con iniziative come queste possiamo diffondere i solidi valori dell’Aeronautica».