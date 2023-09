Rissa a colpi di machete e spranghe: altre cinque persone identificate e denunciate. Continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Macerata sull’episodio che si è verificato il 21 agosto nei Giardini Diaz. Nei guai sono finiti cinque egiziani che vivono in provincia, di età compresa tra i 21 e i 30 anni, uno dei quali risulterebbe essere anche il proprietario di uno dei due cani di grossa taglia aizzati durante la rissa e recuperati in seguito all’interno dei giardini. I cinque si aggiungono altri due egiziani, entrambi 25enni, rimasti feriti con una decina di giorni di prognosi a testa e già denunciati.

Secondo quanto ricostruito, la maxi rissa era scoppiata dopo che due contendenti si erano dati appuntamento per chiarire alcune questioni lavorative. Ognuno però aveva portato con sé amici e parenti, armati di bastoni, spranghe e machete. La discussione così quel pomeriggio era presto degenerata, finendo in una maxi rissa tra i due gruppi contrapposti. Sul posto erano arrivate diverse pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. Due i feriti trovati sul posto appunto: uno trasferito all’ospedale di Macerata, l’altro a Torrette in eliambulanza per un colpo di machete in testa. Entrambi subito denunciati. Le indagini dei carabinieri sono poi continuate e grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale, ora sono state identificate altre cinque persone. Tutte devono rispondere di rissa aggravata e porto di armi e oggetti atti ad offendere.