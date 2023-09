E’ finito lo stop ai cantieri sull’autostrada A 14, nell’ormai temibile tratto Fermano e Piceno: dopo la pausa estiva, domani dalle 2 ripartono i lavori secondo il piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia.

«In questa nuova fase – fanno sapere da Aspi – le lavorazioni previste riguarderanno il tracciato compreso tra Pedaso e Vasto Sud nel rispetto del calendario condiviso con le istituzioni del territorio e che prevede una nuova sospensione dal 27 ottobre al 6 novembre in occasione della festività di Ognissanti».

In particolare, nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare per questa prima settimana sarà attivo solo il cantiere per il potenziamento degli impianti all’interno della galleria Pedaso Nord.

«A partire dalla settimana del 25 settembre e solo a conclusione delle attività nel fornice Nord della galleria Pedaso – continua Aspi – verrà avviata la fase residuale di attività previste nel piano di adeguamento alle normative europee e nazionali nelle gallerie del tratto piceno: San Basso, Cupra Marittima, Acquarossa, San Cipriano, Castello di Grottammare in direzione Sud. Per entrambe le cantierizzazioni, in orario diurno (6-22) verrà garantito al traffico l’utilizzo di entrambi i fornici dove sarà percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie con flussi più intensi potrà inoltre essere attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con flusso prevalente. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata».

Nel tratto abruzzese, invece, riprenderanno le attività di ammodernamento all’interno della galleria Colle Marino Nord (tra Atri-Pineto e Roseto degli Abruzzi) e i lavori sui viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord. Tra Pescara Sud e Vasto Sud invece saranno operativi cantieri per attività di manutenzione ordinaria, quali per esempio pavimentazioni e impermeabilizzazione del sedime autostradale.