Auto contro moto, centauro trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto questa mattina a Sarnano lungo la provinciale 78 che raggiunge Amandola. Erano circa le 9 quanto il motociclista, si tratterebbe di un giovane, si è scontrato con un’auto.

Sulle cause dell’incidente dovranno fare luce i carabinieri della Compagnia di Tolentino, intervenuti sul posto per occuparsi dei rilievi destinati alla ricostruzione della dinamica dello scontro tra la vettura e il motociclo. In seguito all’impatto il motociclista è finito a terra. Dalla provinciale 78 è partita la richiesta di soccorso al 118.

Gli operatori dell’emergenza sono giunti sul posto e hanno iniziato a prestare le prime cure al ferito. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è sempre rimasto cosciente. E’ stato caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.