Il porto di Ancona si prepara ad accogliere nuovi migranti salvati nelle acque del Mediterraneo. Poco fa la Ocean Viking, nave della ong umanitaria Sos Mediterranee, ha comunicato la notizia via Twitter e su altre piattaforme social.

«Alla Ocean Viking è stato assegnato il porto di Ancona per sbarcare i 68 sopravvissuti. Dista 1560 km e 4 giorni di navigazione dall’area delle operazioni, mentre c’è un bisogno vitale di mezzi Sar nel Mediterraneo, dato che le partenze sono numerose e il rischio di perdere di vite umane molto elevato», scrive l’equipaggio dell’imbarcazione.

E’ il secondo attracco che la Ocean Viking esegue nel porto dorico dopo quello portato a termine a inizio 2023, nel mese di gennaio, a conclusione di un altro viaggio lungo 1.500 chilometri, che aveva permesso lo sbarco di 37 naufraghi salvati nelle acque libiche, in fuga da Paesi in guerra e dalla siccità. Grazie ad un’organizzazione ormai rodata, Ancona da mesi sta offrendo ospitalità ai naufraghi soccorsi in mare anche da altre ong internazionali. Nel corso dell’ultimo arrivo, in linea con la presa di posizione dell’Anci nazionale, il sindaco Daniele Silvetti aveva lanciato l’allarme per l’emergenza che sta creando difficoltà al sistema di accoglienza, soprattutto destinato ai minori.

(Redazione CA)