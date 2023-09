Tenta il colpo in un bar e in una lavanderia: incastrato dalle telecamere un 26enne. Il giovane, che vive nel Maceratese, è stato denunciato dai carabinieri di Montegranaro tentato furto aggravato, continuato. Tutto è partito dalla denuncia di due attività commerciali, un bar e una lavanderia appunto, per due tentativi di furto messi a segno il 9 e il 18 giugno.

Grazie alle analisi delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti ad identificare il ragazzo. Che così è stato denunciato.