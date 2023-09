Grande partecipazione per la due giorni di prevenzione organizzata dalla Cisl pensionati a Macerata. L’iniziativa ha visto una prima giornata dedicata alla tavola rotonda “Prevenzione e salute” nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio e una seconda giornata, quella di oggi dedicata alle visite gratuite in piazza Mazzini. Oltre 300 gli screening realizzati tra visite cardiologiche, visite diabetologiche, oculistiche, ecografie all’addome e controlli audiometrici. Tante le persone che hanno partecipato, pensionati e non, dimostrando che la cura della salute è un tema di fortissimo interesse.

«Molte sono state le persone a cui, purtroppo, non è stato possibile eseguire visite, date le richieste oltre gli appuntamenti possibili – sottolinea Spernanzoni , segretario della Fnp Cisl Rls Macerata-Civitanova Marche- per questo intendiamo proseguire con le iniziative a favore della prevenzione e della promozione della salute». Anche il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e la vicesindaca e assessora alle politiche sociali Francesca D’Alessandro hanno accompagnato la giornata. Un ringraziamento doveroso da parte della Fbp Cisl è rivolto «a tutte le realtà e il personale medico e paramedico che hanno animato la piazza realizzando visite, controlli e misurazioni, dall’Ircr per aver messo a disposizione gli spazi, all’Iapb Italia, alla Croce verde di Macerata, all’Atd di Camerino, all’associazione Cives, all’Anteas di Macerata, alla Meridiana cooperativa sociale per il supporto tecnico, ai cardiologi Raoul Brambatti e Giacomo Cuccaroni, alle diabetologhe Maria Giulia Cartechini e Maria Giovanna Pieroni, agli oculisti Luciano Della Mora e Francois Vigneux, agli ecografisti Gian Marco Giuseppetti, Letizia Ottaviani, Renato Principi.

«L’importante presenza all’iniziativa conferma che la prevenzione deve essere posta al centro delle scelte di salute a tutti i livelli», conclude il sindacato.