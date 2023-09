Sono aperte alla Croce Verde di Macerata le le iscrizioni per il corso di primo soccorso rivolto ai cittadini e agli aspiranti volontari. Il corso si terrà nella sede dell’associazione sita in via Indipendenza 12 ed è completamente gratuito. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 22 settembre ai numeri: 0733 260260 – 388 6411069.

«Le attività – spiega l’associazione – sono numerose e tutte possono essere alla portata di coloro che volessero rendersi utili per gli altri: dal centralino ai servizi a favore dei diversamente abili, dai trasporti in auto all’accompagnamento degli anziani, dai trasporti in ambulanza da e per ospedali, poliambulatori, palestre ai servizi in emergenza urgenza 112 , dal nuovo telesoccorso al gruppo di protezione civile o al pronto soccorso della solidarietà per persone e famiglie in difficoltà. Siamo pronto ad accogliere nuovi volontari per rispondere sempre più efficacemente ai bisogni della cittadinanza e per garantire una presenza sempre più capillare sul territorio».