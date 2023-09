di Monia Orazi

«Mi hai rotto lo specchietto della macchina, devi darmi i soldi per ripararlo». Sono più o meno queste le parole che si è sentito dire un pensionato di Esanatoglia che stava passando in auto, da un altro automobilista fermo sul ciglio della strada nel pieno centro del paese.

L’anziano però non ci ha creduto ed ha sventato il raggiro, più comunemente noto come “truffa dello specchietto”, andando nella sede dei vigili urbani e chiedendo aiuto. La polizia locale tramite le telecamere è risalita alla targa ed all’intestatario dell’auto del truffatore ed ha allertato i carabinieri, ma il malvivente nel frattempo è riuscito a darsi alla fuga. Il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci mette in guardia gli anziani del territorio. «Ringrazio il cittadino che ha sventato la truffa – spiega Bartocci – soprattutto il Comando di polizia locale e l’Arma dei carabinieri, sono cose che si stanno verificando anche nel nostro territorio. In caso di situazioni anomale prestate attenzione ed avvisate sempre le forze dell’ordine».

Secondo quanto ricostruito, il truffatore da dentro l’auto in sosta ha lanciato qualcosa contro il veicolo dell’anziano che stava passando. Poi è ripartito e l’ha inseguito, finché non l’ha costretto a fermarsi. A quel punto gli detto che aveva urtato la sua vettura e gli ha chiesto dei soldi. Sulle prime l’anziano si è recato al bancomat, ma non essendo molto convinto della situazione e sentendo puzza di truffa è andato nella sede dei vigili urbani, che hanno subito avvisato i carabinieri.