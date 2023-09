Una multa di 430 euro e 10 punti in meno sulla patente. E’ la sanzione fatta dalla polizia stradale al camionista che ieri aveva imboccato contromano la superstrada.

Il camionista verso le 16 di ieri, per errore, ha imboccato al contrario lo svincolo di Pollenza, prendendo la rampa ad uso di chi va in direzione mare. Ha fatto giusto pochi metri, poi si è accorto dell’errore, anche per via delle numerose segnalazioni degli automobilisti costretti a fermarsi e ha iniziato a fare retromarcia per mettersi nel verso giusto. E’ proprio a quel punto che è stato intercettato da un pattuglia della polizia stradale. Gli agenti hanno quindi contestato al camionista di la manovra di retromarcia in superstrada: multa di 430 euro, appunto, e dieci punti tolti dalla patente.

(redazione CM)



