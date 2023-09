“Come prevenire le truffe”. Era il tema dell’incontro che si è tenuto nel salone dell’oratorio della parrocchia Santa Madre di Dio a Macerata, organizzato dal Comune. Presenti l’assessore alla sicurezza, Paolo Renna, il vice comandante della Polizia locale, Fabrizio Calamita, le funzionarie dei servizi sociali Simona Giacchetta e Giulia Giuli.

«I relatori hanno illustrato i più disparati casi di truffe verificatesi nel nostro territorio, soffermandosi sulla necessità di allertare in tempo reale le forze dell’ordine, che operano sul territorio in modo da bloccare i truffatori come di recente accaduto – si legge in una nota degli organizzatori -. Molti dei presenti hanno raccontato le proprie esperienze e fornito indicazioni interessanti sulle ultime tecniche utilizzate in zona. Il progetto prevede ulteriori incontri in altri quartieri. La parrocchia Santa Madre di Dio si conferma attiva e coinvolgente, ben recependo il significato di mutualità di vicinato, che ha portato da tempo a istituire una chat del quartiere dove comunicare notizie e sospetti, che di sono rivelate utili nella prevenzione dei reati».