Consueta serata-concerto di fine estate per il Club Rotary Macerata “Matteo Ricci”. L’evento, organizzato in collaborazione con la ditta Borgani, è giunto alla sua ottava edizione e da sempre è l’occasione per i rotariani per raccogliere fondi a scopo benefico.

Nelle ultime edizioni si è scelto di destinare questi fondi al programma “End polio now” che la Rotary Foundation sta attuando nel mondo per eradicare il virus della poliomielite. Purtroppo recentemente sono stati rilevati dei focolai del virus in aree e nazioni in cui sembrava scomparso da decenni, a dimostrazione che va sempre tenuta alta la guardia.

La serata svoltasi al ristorante Le Case di Macerata, sede storica del club, ha avuto una altissima partecipazione con oltre 130 ospiti. Il presidente del club Sabrina Morresi, dopo aver ringraziato tutti gli ospiti e gli sponsor Banca Mediolanum e Faggiolati Pumps per il generoso contributo, ha comunicato che l’importo raccolto a fini benefici è stato di oltre 2mila euro.

Dopo la cena, tutti gli ospiti si sono trasferiti nel dehors dove i musicisti dello Stefano Conforti Quintet hanno suonato fino a notte fonda.