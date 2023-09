Un nuovo vigile a Morrovalle

Allarga le fila la Polizia locale morrovallese. Il comandante Cinzia Latini ha dato il via libera all’assunzione a tempo pieno e determinato di Giovanni Festa, che sarà in carica fino al 19 gennaio 2024. Il nuovo agente andrà a rinforzare l’organico dei vigili urbani, in difficoltà da qualche mese a causa del congedo straordinario di una unità.

È anche grazie a questa assunzione che ieri mattina una squadra composta da tre agenti è scesa in strada per un servizio di pattugliamento del territorio, riprendendo le routine quotidiane dopo un periodo, quello estivo, nel quale l’attenzione è stata focalizzata soprattutto sul controllo della sicurezza durante i numerosi eventi organizzati in città. Nel mirino la circolazione stradale in via Michelangelo, a Trodica, in via Martin Luther King, a Borgo Pintura, in contrada Crocette e contrada Cunicchio.

In tutto sono stati controllati 22 veicoli ed elevate sei sanzioni, delle quali una per guida con patente scaduta e una per guida senza assicurazione. «Si è trattato di un servizio di pattugliamento mirato a fare da deterrente soprattutto per l’eccesso di velocità – precisa Latini – la scelta di queste zone è arrivata anche considerando che si tratta delle strade che molti cittadini ci segnalano come quelle dove, appunto, auto e moto sfrecciano a tutto gas. D’ora in avanti vogliamo ripetere questi controlli con maggiore frequenza».