Tir in contromano sullo svincolo

Tir imbocca lo svincolo della superstrada in senso contrario, poi il conducente si accorge dell’errore e riesce a tornare indietro.

E’ successo intorno alle 15,55 a Pollenza. Lì un camionista, per errore, ha imboccato al contrario lo svincolo ad uso di chi va in direzione mare. Uno sbaglio piuttosto pericoloso di cui per fortuna si è accorto appena entrato in superstrada (ha fatto giusto pochi metri). Il camionista ha fatto retromarcia, davanti agli automobilisti costretti a rallentare e fermarsi, per poi riuscire a fare manovra e tornare sulla corretta direzione di marcia.

Diverse le segnalazioni dell’accaduto che sono arrivate alla polizia stradale. Gli agenti, giunti sul posto, non hanno però più trovato il mezzo pesante. Non ci sono stati incidenti a causa della manovra sbagliata.