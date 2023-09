di Luca Patrassi

La partenza è risalente nel tempo visto che la delibera iniziale è del novembre 2020, ora il Comune ha affidato alcuni incarichi per partire con le iniziative finanziate con 350mila euro. Il progetto #LifeAddicted (di questo si parla, ndr) mira alla prevenzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droga e prevede due principali tipi di attività: attività di stampo informativo/formativo e con il coinvolgimento delle agenzie educative per la realizzazione di seminari e incontri per promuovere messaggi e valori sui comportamenti responsabili e attività di stampo preventivo di strada, dove operatori qualificati presidieranno il territorio con controlli affiancati da volontari del terzo settore. Individua nella campagna di comunicazione un’attività centrale del progetto e prevede nel budget, alla macro-voce Servizi Esterni, le attività di promozione, comunicazione, pubblicità e informazione del progetto.

La campagna di comunicazione, per un valore di 45.500 euro è stata affidata alla Esserci Lab di Carlo Scheggia che ha sede in viale Vittorio Veneto a Civitanova. Con il progetto ministeriale #LifeAddicted, il prossimo 25 settembre partirà un primo corso di formazione gratuito diretto a operatori della Polizia Locale, esperti del settore pubblico e privato impegnati nelle attività di informazione e prevenzione. «Scopo del corso è creare sinergie e scambi di prassi tra i vari attori della prevenzione, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare le competenze dei vari operatori – spiega l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna –. Questo primo momento formativo è organizzato in collaborazione con esperti del dipartimento Dipendenze Patologiche AST3 e ne seguiranno altri realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata, partner del progetto. La formazione degli operatori rappresenta un’occasione unica per rafforzare le competenze di una rete che già è attiva sul territorio e che, grazie al progetto, sta mettendo in campo iniziative che andranno a supportare il lavoro della Polizia Locale durante le notti della movida».