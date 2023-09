Al via gli appuntamenti del progetto “Protetti Insieme,” promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Macerata in collaborazione con l’assessorato alla Sicurezza e alla Polizia locale. Questo progetto, presentato lo scorso aprile alla Prefettura di Macerata e finanziato dal ministero dell’Interno, è dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane. La vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro sottolinea l’importanza di questo intervento: «Il nostro obiettivo è quello di proteggere i cittadini più fragili, mettendoli in contatto con i servizi comunali, le forze dell’ordine, le associazioni e il volontariato. Stiamo pianificando sempre più iniziative concrete di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alle persone più a rischio, per renderle maggiormente consapevoli delle potenziali minacce e insegnare loro come evitare di diventarne vittime. La Polizia locale avrà un ruolo fondamentale nella realizzazione di queste attività, fornendo supporto al nostro staff e contribuendo alla prevenzione e al contrasto delle truffe».

«L’Amministrazione comunale ha puntato fortemente sul sostegno alle persone fragili e siamo stati premiati dal Ministero dell’interno anche per il prossimo anno proprio per la valenza del progetto – ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna -. La Polizia locale, così come da volontà dell’Amministrazione, è attenta a queste esigenze e insieme possiamo fare la differenza e contribuire a prevenire le truffe e l’isolamento tra i cittadini più vulnerabili. Invitiamo la comunità a partecipare attivamente agli incontri per garantire un futuro più sicuro e protetto per i nostri anziani”. “Protetti Insieme” non si limita a coinvolgere gli anziani, ma si estende anche ai caregiver e agli operatori domiciliari che assistono quotidianamente le persone anziane. Saranno organizzati momenti formativi nei vari quartieri della città, per agevolare la partecipazione di tutti, grazie alla collaborazione con i circoli sociali e con le parrocchie.

Il calendario degli incontri, che si terranno tutti alle 16,30, è il seguente: oggi parrocchia Santa Madre di Dio; 12 settembre parrocchia Santa Croce; 14 settembre parrocchia Buon Pastore; 21 settembre parrocchia San Giuseppe (Sforzacosta); 28 settembre parrocchia San Vincenzo Maria Strambi (Piediripa): 5 ottobre Circolo Idea 88 (via Panfilo); 12 ottobre Circolo Rione Marche; 13 ottobre Sala Polivalente Ircr, piazza Mazzini, 34; 24 ottobre, sala Polivalente Ircr.