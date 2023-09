“Kokoro: nel cuore delle cose”. E’ questo il progetto dell’associazione sportiva dilettantistica La brigata degli unicorni, che gestisce un centro ippico a Pollenza, e che ha vinto il bando “Spazi civici di comunità” un’iniziativa promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute spa, per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Il bando prevede il sostegno a progetti proposti da associazioni e società sportive dilettantistiche in partnership con altri attori del territorio (Comune di Pollenza, Asd Judo Club Urbisaglia, Magical Pet – Interventi Assistiti con gli Animali e Azienda Agricola Sociale La casa di Stefano) per la realizzazione di attività di aggregazione giovanile, svolte all’interno di spazi civici di comunità, rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione, quali i giovani nella condizione di Nett (cioè giovani che non studiano e non cercano lavoro), giovani con disabilità di ogni genere, giovani appartenenti a gruppi particolarmente svantaggiati o provenienti da territori caratterizzati da forme di disagio diffuso di tipo culturale. Il progetto presentato dalla Asd La brigata degli unicorni prevede l’organizzazione di corsi di equitazione e comunicazione non verbale con il cavallo, pet therapy e attività con il cane, avvicinamento al judo (come strumento di lotta al bullismo), difesa personale per ragazze e attività di arte espressiva e mental coaching. Tutte le attività sono rivolte a ragazzi e ragazze dai 14 ai 34 anni e sono totalmente gratuite. “Punto di forza” della proposta progettuale è la possibilità di partecipazione di ragazzi e ragazze con disabilità di ogni genere, con la finalità che possano essere costantemente affiancati da coetanei normodotati.

«A tal proposito diventa duplice la finalità progettuale – spiega l’amministrazione comunale – Lo sport sta accompagnando le trasformazioni della nostra società e del suo evolversi assumendo sempre più una posizione di riferimento, risultando inoltre un importante agente d’inclusione, d’integrazione, di partecipazione alla vita aggregativa, di accettazione delle differenze e dei limiti. In tal senso, lo sport inclusivo come partner di soggetti con disabilità intellettiva e relazionale, si può paragonare ad uno spazio protetto in cui è possibile confrontare con altre persone le proprie paure, ansietà, frustrazioni errori, ma anche scoprire interessi, obiettivi e nuove mete. E’ un “terreno” che fornisce stimoli significativi per l’acquisizione di una maggior capacità di ascolto e riflessione, nonché utile strumento per uscire dai rischiosi circuiti dell’isolamento, potendo valorizzare le proprie competenze nella condivisione e nello sviluppo della fiducia in sé stessi e negli altri, pertanto un efficace strumento di coesione e crescita culturale». Il progetto è in partenza per il mese di ottobre ed avrà durata di due anni. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al num. 338 4666953