Dà la colpa alla madre della sua ex per la fine della relazione: nei guai un 30enne. Il questore di Fermo ha emesso ieri un provvedimento di ammonimento per atti persecutori nei confronti di un giovane residente nel Maceratese.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, dopo la fine della sua relazione con una ragazza di Porto San Giorgio, aveva iniziato a perseguitare la madre di lei, che riteneva colpevole della rottura del rapporto. Relazione che al contrario, si sarebbe interrotta, sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, proprio per il comportamento violento di lui nei confronti della ex, dalla quale aveva avuto un figlio.

In particolare, l’uomo in alcune circostanze si era appostato davanti al negozio della madre della ex e, seduto in auto, si era trattenuto anche per più di un’ora. In un’altra neanche l’intervento della polizia, allertata dalla donna, era stato sufficiente a farlo desistere, tanto che gli agenti avevano faticato non poco a convincerlo ad andare via

Da qui la convocazione in Questura, dove al 30enne gli è stato notificato il provvedimento. Nel contempo, al ragazzo sono stati illustrati i percorsi da seguire in strutture specializzate in materia di gestione dei uomini maltrattanti.