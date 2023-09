Una tre giorni ricca di musica, buon cibo e intrattenimento, in collaborazione con le associazioni del territorio, è in programma a Pollenza nel weekend. Si riparte domani, venerdì 8 settembre, con l’apertura degli Street Food in piazza della Libertà dalle 19 e a seguire, alle 21,30, per il secondo appuntamento con la rassegna “Pollenzionisti” al Chiostro SS. Antonio e Francesco, a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pollenza, da un’idea di Simone Damiani. Inoltre, dalle 21 alle 24 saranno aperte le botteghe di antiquariato e restauro. Si prosegue sabato 9 settembre con “Pollenza Notte d’Estate” a cura della Pro Loco Corporazione del Melograno: dalle 18 apertura delle botteghe e dalle 19 Street Food in piazza della Libertà. A partire dalle 21, in piazzetta Ricci, si esibirà il gruppo musicale “Almonauti” in concerto e sarà possibile degustare la birra artigianale del birrificio Malaripe. Dalle 22,30, in piazza della Libertà, atteso concerto rock del gruppo musicale “Jack & The Jackals” e a seguire Dj set con i pollentini Great Loco e Marco Mosk.

Si conclude domenica 10 settembre con un vasto assortimento di appuntamenti: dalle 16 al parco Salvo d’Acquisto l’associazione carabinieri in congedo sezione di Pollenza curerà l’iniziativa rivolta ai bambini denominata “Vivere il parco”, dove ci saranno giochi, gonfiabili e intrattenimento per tutte le età. Dalle 17 inizieranno anche le letture condivise con le volontarie Nati Per Leggere di Pollenza. Dalle 17,30 saranno itineranti per il centro storico del paese le 6 bande musicali, di Pollenza e dei Comuni limitrofi, che prenderanno parte all’evento “Girobande”, curato dal Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Pollenza in collaborazione con Anbima aezione provinciale di Macerata e dalle 19, in piazza della Libertà, seguirà apertura Street Food per cenare insieme sotto le stelle accompagnati dal Dj set dei pollentini Great Loco e Marco Mosk.

Nei giorni di sabato e domenica dalle 18 alle 24 antiquari e restauratori pollentini nelle proprie botteghe per ammirare le loro esposizioni di pezzi unici: una tradizione, quella del legno e della sua lavorazione, che Pollenza non intende abbandonare. Nei giorni 8-9-10 settembre dalle 19,30 alle 24 saranno aperti e visitabili anche il museo civico di Palazzo Cento, il museo della Vespa (collezione di Marco Romiti) e il teatro “Giuseppe Verdi”. Inoltre, sabato 9 settembre dalle 21,30 sarà possibile effettuare la visita guidata di museo, teatro e delle principali chiese del centro storico, con ritrovo in piazza della Libertà. Inoltre, che sarà visitabile fino al 10 settembre la personale di pittura “CoEsistenze” a cura dell’artista pollentina Gabriella Zagaglia (Zagà) allestita all’interno la sala convegni del Palazzo Comunale, con i seguenti orari: feriali dalle 21 alle 24, prefestivi e festivi dalle 18 alle 24.