Una interessante opportunità professionale arriva da Carelli Libri. Dal 1983 Carelli Libri di Montecassiano, punto di riferimento per l’editoria scolastica nelle Marche, è sinonimo di qualità e competenza nel mondo dei testi scolastici.

Le più importanti case editrici italiane ed internazionali hanno scelto, per le Marche, di affiancare il loro nome al logo Carelli per le riconosciute doti di serietà, affidabilità ed esperienza. «I nostri collaboratori – fa sapere l’azienda – operano in relazione ai differenti ordini e gradi della scuola, costituiscono il nostro asse portante e sono i punti di forza della nostra organizzazione».

Carelli Libri desidera ampliare il proprio organico ed è alla ricerca di giovani neo diplomati o neo laureati anche senza nessuna esperienza di lavoro, per ricoprire la posizione di consulente editoriale junior, al quale sarà affidato il compito della promozione dei testi scolastici nelle scuole della regione Marche, dopo un periodo di adeguata formazione retribuita.

«Desideriamo entrare in contatto – spiega l’azienda – con una figura culturalmente e comunicativamente brillante e dinamica, da assumere a tempo indeterminato nel nostro staff». Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

(Articolo promoredazionale)